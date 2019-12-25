Студент из Мурино отправил всем одногруппникам сообщения с угрозами и попал в лечебницу

Юноша попросил друзей, чтобы они вызвали для него полицейских.

Студент из Мурино угрожал одногруппникам и преподавателям. Он отправил учащимся техникума сообщения, в которых обещал, что все педагоги и студенты погибнут 27 декабря.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне. 17-летний юноша в письме отметил, что на его адрес нужно вызвать правоохранителей, иначе все умрут. Одногруппники молодого человека обратились к оперативникам.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в психиатрическую клинику. Сейчас юноша находится под наблюдением врачей.

Кроме того, правоохранители проверили здание техникума, где подросток учится. Они осмотрели помещения и прилегающую территорию. Силовики не нашли ничего подозрительного и опасного. Эвакуация не проводилась.

Добавим, что молодой человек учился на втором курсе колледжа. Информация о мальчике уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней в 1993 году.

Фото: Pxhere