В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней в 1993 году

После опроса он отпущен по подписке о невыезде.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в 1993 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В сентябре 1993 года в полицию обратилась девушка, которой на тот момент было 16 лет. Она сообщила, что в два часа ночи в квартире по улице Энтузиастов её изнасиловал 21-летний молодой человек. было возбуждено уголовное дело.

В квартире по Наставников 27 декабря 2023 года подозреваемый был задержан. После опроса он отпущен по подписке о невыезде.

Ранее был задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании женщины на Товарищеском.

Фото: Piter.TV