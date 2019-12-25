Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины на Товарищеском

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 12 декабря, примерно в 4:11 в экстренные службы поступило сообщение от 45-летней женщины, которая заявила, что её изнасиловали на Товарищеском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

В 4:16 по "горячим следам" на улице Подвойского по подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний гражданин одной из сопредельных республик. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол.

Заявительница госпитализирована с диагнозом изнасилование (под вопросом), в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что другого подозреваемого в изнасилованиях изобличили в создании детского порно.

Фото: Piter.TV