Женщина обокрала своего собутыльника на 95 тыс. рублей в Петербурге

Злоумышленница похитила пять часов, медаль "За отвагу" времен Великой Отечественной войны, 50 тыс. рублей наличными и другие вещи.

Задержана жительница Петербурга, которая обворовала своего собутыльника. Сумму материального ущерба оценили в 95 тыс. рублей.

По данным МВД России, к правоохранителям 28 июня обратился 46-летний мужчина, заявивший о том, что малознакомая женщина похитила у него пять часов, медаль "За отвагу" времен Великой Отечественной войны, 50 тыс. рублей наличными и другие вещи. Тогда возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

На проспекте Солидарности по подозрению задержали 42-летнюю злоумышленницу. Все похищенное изъято.

Ранее мы рассказывали о том, что суд отправил сообщницу по краже монет на 2 млрд рублей в Петербурге под домашний арест.

Фото: Piter.TV