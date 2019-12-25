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Женщина обокрала своего собутыльника на 95 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 12:37
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Женщина обокрала своего собутыльника на 95 тыс. рублей в Петербурге

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Злоумышленница похитила пять часов, медаль "За отвагу" времен Великой Отечественной войны, 50 тыс. рублей наличными и другие вещи.

Задержана жительница Петербурга, которая обворовала своего собутыльника. Сумму материального ущерба оценили в 95 тыс. рублей. 

По данным МВД России, к правоохранителям 28 июня обратился 46-летний мужчина, заявивший о том, что малознакомая женщина похитила у него пять часов, медаль "За отвагу" времен Великой Отечественной войны, 50 тыс. рублей наличными и другие вещи. Тогда возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

На проспекте Солидарности по подозрению задержали 42-летнюю злоумышленницу. Все похищенное изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд отправил сообщницу по краже монет на 2 млрд рублей в Петербурге под домашний арест. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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