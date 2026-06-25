Суд отправил сообщницу по краже монет на 2 млрд рублей в Петербурге под домашний арест

В ходе заседания стало известно, что за свои услуги она получала вознаграждение от главной фигурантки дела.

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Дарьи Еркаевой, подозреваемой в причастности к резонансному уголовному делу о хищении средств в особо крупном размере. Как сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, женщину поместили под домашний арест.

По версии следствия, Еркаева действовала в составе организованной группы вместе с Андреевой и Порываевой. В ходе заседания стало известно, что за свои услуги она получала вознаграждение от главной фигурантки дела. Сама Еркаева заявила суду, что спрятала эти деньги, так как испугалась, и подчеркнула, что они ей не были нужны. Суд установил срок действия меры пресечения до 20 августа 2026 года. Согласно информации источника портала 78.ru, девушка пыталась скрыть улики, закопав часть похищенных средств в одном из городских парков.

Данное уголовное дело получило широкую огласку как "кража века". Двух сотрудниц банка обвиняют в систематическом хищении средств на протяжении длительного времени, а сумма ущерба превысила миллиард рублей, побив предыдущий "рекорд" подобного преступления, совершённого в Петербурге. При этом следствие пока не раскрывает детали того, каким образом планируется возмещать столь значительный финансовый ущерб.

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