Эксперт: украденные в Петербурге золотые монеты "Победоносец" могли переплавить

При расследовании уголовного дела следователи с большой вероятностью привлекут к даче показаний руководителя службы безопасности банка, так как такое хищение невозможно совершить без пособников внутри организации.

Украденные из хранилища петербургского банка золотые монеты серии "Георгий Победоносец" могли быть подготовлены для переплавки. Об этом заявил ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в интервью "Известиям".

По мнению эксперта, изначально монеты предназначались для реализации гражданам через филиалы этого или других банков. Он предположил, что именно по этим документам был оформлен легальный вывоз похищенного золота общим весом 160 килограммов.

Андрей Попов также отметил, что при расследовании уголовного дела следователи с большой вероятностью привлекут к даче показаний руководителя службы безопасности банка, так как такое хищение невозможно совершить без пособников внутри организации.

Напомним, накануне Куйбышевский районный суд отправил под стражу руководителя банковского офиса Инну Андрееву. По версии следствия, вечером 20 июня из хранилища исчезли 8893 золотые монеты общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Следствие считает, что к пропаже причастны сотрудники, имевшие прямой доступ к хранилищу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на 1 млн рублей.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга