Менеджера банка в Петербурге подозревают в краже золотых монет на 2 млрд рублей

Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения менеджеру одного из банков, подозреваемой в хищении золотых инвестиционных монет на сумму более 2 миллиардов рублей. Фигурантку отправили под домашний арест до 20 августа. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По версии следствия, 20 июня руководитель офиса банка вместе с менеджером и другими неустановленными лицами похитили из хранилища 8 893 золотые монеты "Победоносец" номиналом 50, 100 и 200 рублей. Общая стоимость драгоценного металла на день кражи превысила 2 миллиарда рублей. Номинальная стоимость монет составила около 1,1 миллиона рублей.

Менеджера задержали 21 июня, обвинение ей пока не предъявлено. Против домашнего ареста она не возражала. Суд также рассматривает ходатайство об аресте руководителя офиса. Уголовное дело возбуждено по пункту б части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража в особо крупном размере).

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга