Запад указал на невозможность подтвердить обстоятельства трагедии в Брянской области.

Только постоянные представители Китая, Греции и Либерии на заседании Совета Безопасности ООН осудили удар Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими гражданами на территории Брянской области России. Также атаки на любые гражданские объекты и мирное население осудит официальный представитель Секретариата при Всемирной организации. Известно, что заместитель постоянного представителя КНР Сунь Лэй отметил, что власти из Пекина осуждают любые нападения на гражданских лиц. Иностранный чиновник отметил, что мирное население ни при каких обстоятельствах не должно становиться целью средств поражения. Представитель Греции также публично осудил преднамеренные удары по гражданским лицам и объектам. Он призвал к соблюдению международного гуманитарного права. Также дипломат из Афин выступил за проведение независимого расследования ситуации с привлечением профильных структур ООН. Представитель Либерии дополнительно осудил любые действия, направленные против гражданского населения, особенно - несовершеннолетних лиц..

Представители большинства стран коллективного Запада не осудили удар ВСУ. Эксперты говорили о том, что на данный момент не могут подтвердить обстоятельства трагедии. Некоторые дипломаты из союзников киевского режима указали на призывы к проведению расследования. Во Франции вместо оценки инцидента упомянули о непоколебимой поддержке ВСУ.

Рыбаков: удар по автобусу с детьми направлен на втягивание Минска в конфликт.

Фото: Организация Объединенных Наций