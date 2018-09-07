Обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередачи в Пензенской области

Олег Мельниченко раскрыл подробности атаки ВСУ на регион.

Украинский беспилотник ликвидирован утром 1 июля в Пензенской области. Соответствующими данными поделился губернатор региона Олег Мельниченко с подписчиками в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс". Глава субъекта страны объяснил, что обломки вражеского дрона повредили линии электропередачи и упали на дом. Однако сведений о пострадавших у местных властей нет.

Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия. Олег Мельниченко, глава Пензенской области

Чиновник добавил, что в настоящее время на территории Пензенской области объявлен режим "Воздушная опасность". В российском регионе запущены звуковые сирены, а также речевое и смс-оповещение для местного населения, уведомления гражданам приходят в официальных каналах связи. При получении такого сигнала важно отойти от окон и не пользоваться лифтом, если человек остается в здании. С улицы следует переместиться в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала "Воздушная опасность".

Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью.

Фото: Telegram / Мельниченко