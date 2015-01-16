Олег Мельниченко назвал приоритеты в восстановлении Пологовского района.

Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью. Об этом Олег Мельниченко сообщил во время интервью для журналистов "РИА Новостей". Чиновник заметил, что российский регион поможет Пологовскому району по множеству направлений, среди которых значится ремонт школ и больниц, налаживание услуг ЖКХ, отправка несовершеннолетних граждан на летний отдых.

Первая и основная моя задача - это подготовка к функционированию в осенне-зимний период. Поэтому сейчас займемся местной больницей, проверим все школы, поставим стеклопакеты и будем заниматься восстановлением водоканала в Розовке. Олег Мельниченко, глава Пензенской области

Эксперт напомнил СМИ о том, что власти региона РФ передали 500 путевок в Крым для детей Запорожской области. Олег Мельниченко добавил, что в случае возникновения такой потребности, на территорию будут доставлены дополнительные путевки. Также местным властям передана специальная техника, включая автомобили скорой помощи, необходимые для работ в сельской местности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости