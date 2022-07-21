Мария Захарова рассказала об ударах ВСУ по ядерному объекту в Запорожье.

МИД России обратился к МАГАТЭ из-за атак киевскими беспилотниками Запорожской АЭС (атомной энергетической станции). Такие данные во время регулярного брифинга с журналистами передала официальный представитель внешнеполитического ведомства в Москве Мария Захарова. Чиновница уточнила, что 20 июля зафиксированы удары по территории ядерного регионального объекта за счет атаки украинскими дронами. Атака совершена в непосредственной близости к критически важной инфраструктуре АЭС: хранилища отработанного ядерного топлива и резервуаров охлаждения реактора.

Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению сотрудники МИД РФ, ответственность за возможные последствия подобного опасного поведения ложится именно на киевский режим, а также на западные страны, которые оказывают военную поддержку преступному режиму президента Владимира Зеленского. По словам Марии Захаровой, Украина отмечена и другими преступлениями. Она призвала выявить виновных, чтобы они понесли наказание.

США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД.

Фото и видео: МИД России