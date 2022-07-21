США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД

Мария Захарова сравнила зарубежные поездки Джо Байдена и Владимира Путина.

США не удалось "отменить" Россию. Такое мнение высказала в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что результативно и успешно завершился "астанинский саммит" президента Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции, в то время как ближневосточное турне американца Джо Байдена вызывает споры по его итогам. Также руководство Кремля планирует на осень текущего года активные иностранные поездки.

Поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон. Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России