В МИД РФ рассказали о том, что Алексей Резников считает Украины полигоном для тестирования западных вооружений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами. Таким образом во время регулярного брифинга с журналистами в Москве чиновница прокомментировала слова украинского министра по обороны Алексея Резникова. Ранее тот объявил о том, что территория страны является боевым полигоном. Он призвал западные военные компании тестировать собственные вооружения на Украине.

Министр не догадывается, что в ВСУ воюют граждане Украины, украинцы, те самые, о которых каждый день говорит Зеленский, он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, если Запад примет предложение Минобороны Украины, то жители страны станут подопытными кроликами, на которых будет испытываться оружие НАТО.

Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР.

Фото и видео: МИД России