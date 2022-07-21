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Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами

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В МИД РФ рассказали о том, что Алексей Резников считает Украины полигоном для тестирования западных вооружений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами. Таким образом во время регулярного брифинга с журналистами в Москве чиновница прокомментировала слова украинского министра по обороны Алексея Резникова. Ранее тот объявил о том, что территория страны является боевым полигоном. Он призвал западные военные компании тестировать собственные вооружения на Украине.

Министр не догадывается, что в ВСУ воюют граждане Украины, украинцы, те самые, о которых каждый день говорит Зеленский, он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению  Марии Захаровой, если Запад примет предложение Минобороны Украины, то жители страны станут подопытными кроликами, на которых будет испытываться оружие НАТО.

Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР.

Фото и видео: МИД России

Теги: алексей резников, всу, мария захарова, мид, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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