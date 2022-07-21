Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории Донецкой народной республики союзными силами. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделала пресс-секретарь МИД РФ, выступая в Москве перед журналистами. Она подчеркнула, что есть убежденность в том, что в скором времени освобожденной от украинских неонацистов станет вся земля ДНР.
Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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