В МИД РФ рассказала о трагедии с обстрелом Луганска, которая произошла восемь лет назад.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории Донецкой народной республики союзными силами. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделала пресс-секретарь МИД РФ, выступая в Москве перед журналистами. Она подчеркнула, что есть убежденность в том, что в скором времени освобожденной от украинских неонацистов станет вся земля ДНР.

Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма.

Фото и видео: МИД России