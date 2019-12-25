Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма

В МИД РФ рассказали о провокации со стороны автора Le Figaro.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова разоблачила фейк французского корреспондента из Le Figaro о посещении Крыма в 2015 году. Информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы отметила, что сотрудник иностранного СМИ попросил Москву показать ему Черноморский флот во время рабочего визита на территории полуострова, а после написал о том, что РФ якобы организовала в поездке визит на военно-морскую базу ради того, чтобы "продемонстрировать милитаристский настрой" и поиграть мускулами.

Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру… Но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Пресс-секретарь МИД РФ подчеркнула, что больше никаких мероприятий французский корреспондент не посещал. Мария Захарова заметила, что в статье француза не было приписано ни одной строчки про то, что Черноморский флот РФ в Крыму был дислоцирован исторически и является неотъемлемой частью истории региона.

Захарова: в Киеве хотят изничтожения Украины и украинцев.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik