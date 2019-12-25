Захарова: в Киеве хотят изничтожения Украины и украинцев

Дипломат подвергла критике заявление министра обороны Украины о тестировании западного вооружения.

В Киеве хотят изничтожения Украины и ее граждан. Об этом заявила официальный представитель Минобороны России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Днем ранее, 19 июля, министр обороны Украины Алексей Резников предложил западным производителям тестировать их новую продукцию в своей стране. По словам Захаровой, такие заявления можно назвать тотальным лукавством.

Все, что хотите протестировать, тащите сюда! Политика киевского режима – это изничтожение Украины и украинцев. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала брезгливостью обвинения в адрес России.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik