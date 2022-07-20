В МИД РФ прокомментировали высказывание замглавы Украины Владимира Гаврилова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала угрозу Киева уничтожить Черноморский флот. Ранее об этом заявил заместитель украинского министра по обороне Владимир Гаврилов. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины наращивают собственный силовой потенциал, связанный с противокорабельными ракетами. Это необходимо для ликвидации Черноморского флота России. В эфире радиостанции Sputnik дипломат иронично оценила подобные речи.

С точки зрения уничтожения киевскому режиму не нужны особые технологические установки, они уничтожать умеют и без них. За счет своей лени, равнодушия и коррупции они уничтожили немало. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили о принципе "разрушать – не строить". Мария Захарова считает, что киевский режим ничего сам не создавал, но при этом отлично научился разрушению.

Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik