В Петербурге мошенники начали предлагать "доступ к тестовым торгам криптовалютами" от имени Мосбиржи

Для убедительности аферисты направляют ссылку на поддельный "закрытый шлюз" или "тестовую платформу", где требуют ввести данные банковской карты или перевести средства на указанный "брокерский счет".

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило о новой схеме обмана в Петербурге. Злоумышленники представляются сотрудниками брокерских компаний или "партнерами Московской биржи" и предлагают гражданам ранний доступ к тестовым торгам биткоином, эфириумом и другими активами.

С жертвами связываются через мессенджеры, обещая возможность покупки криптовалюты за рубли по фиксированному курсу до официального старта торгов. Для убедительности аферисты направляют ссылку на поддельный "закрытый шлюз" или "тестовую платформу", где требуют ввести данные банковской карты или перевести средства на указанный "брокерский счет". Как только деньги поступают злоумышленникам, доступ к платформе блокируется, а псевдоброкер прекращает выходить на связь.

Специалисты Управления призывают граждан соблюдать цифровую гигиену: не переходить по ссылкам из мессенджеров, не вводить реквизиты карт на неизвестных ресурсах и не переводить средства незнакомцам. Любые обещания гарантированной прибыли или эксклюзивного доступа являются поводом для прекращения диалога. Информацию о криптоторгах следует проверять исключительно на официальных ресурсах у лицензированных брокеров.

Помимо этого, в сети набирает популярность схема с оформлением виртуальных иностранных банковских карт для оплаты зарубежных сервисов. За эту услугу преступники требуют не только предоплату, но и копии паспорта вместе с банковскими реквизитами жертвы.

Фото: unsplash (Amjith S)