Эрдоган обсудил с Зеленским безопасность в Черном море и зерновую сделку

Глава Турции поддержал возобновление зерновой инициативы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидером киевского режима Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в акватории Черного моря. Соответствующее заявление глава страны сделал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с украинским президентом. Иностранный политик пояснил, что стороны подробно обсудили проблемы, связанные с продолжающимся региональным конфликтом. Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность Украины в качестве стратегического партнера.

Готовы интенсивно содействовать ее восстановлению. Также мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Черном море и зерновые договоренности, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий политик добавил, что если стороны выразят намерение заключить новое соглашение, касающегося экспорта зерновой продукции, то Анкара снова готова оказать любую поддержку в этом вопросе. По мнению Эрдогана, для мира важно, чтобы Украина стала экономически стабильным и безопасным государством, поэтому Турция поддерживает евроинтеграцию и внедрение страны в атлантические институты.

Эрдоган назвал Нетаньяху проклятым в своей стране.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України