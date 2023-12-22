Эрдоган назвал Нетаньяху проклятым в своей стране

Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение МУС ООН в Гааге по Ближнему Востоку.

Анкара считает недостаточным решение Международного суда ООН по вопросу еврейского государства, поэтому этот судебный процесс в Гааге следует продолжить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед молодым поколением Эскишехире, расположенном в северо-западной части страны. Политик счел, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал "проклятым" в своей стране. Он добавил, что все человечество в будущем якобы проклянет его коллегу за беспощадные действия в отношении палестинских женщин и детей. При этом глава правительства не ожидал, что суд примет такое решение.

Мы стараемся расширить процесс. Я поблагодарил президента ЮАР, мы сказали, давайте продолжим это. 121 страна признала геноцид Израиля. "За" США проголосовало всего 9-10 стран. 40 стран воздержались. Постепенно они стали переходить на нашу сторону. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan