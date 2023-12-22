Турция планирует запустить свою ракету в космос, заявил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах по развитию космической сферы.

Анкара планирует запустить собственную ракету в космическое пространство. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик выступил перед молодым поколением Эскишехире, расположенном в северо-западной части страны.

Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что первый полет турецкого астронавта на околоземную орбиту обошлось руководству в 55 миллионов американских долларов. Стоимость исторической для страны миссии определила компания Axiom Space, которая осуществила проект. В экипаж космического корабля вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт Европейского космического агентства, гражданин Швеции, Маркус Вандт. Известно, что первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Туристы останутся на МКС около двух недель.

Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan