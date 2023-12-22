Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган

Глава Турции оценил атаку США и Британии на хуситов.

Коллективный Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро". Такое мнение перед турецкими журналистами в пятницу, 12 января огласил местный президент Реджеп Тайип Эрдоган. Политик прокомментировал американские и британские удары по Йемену. Он напомнил о том, что пострадавшая сторона объявила Вашингтону и Лондону о том, что планирует дать им необходимый ответ в регионе, объединив собственные силы с хуситами.

Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил, что Нетаньяху угрожает безопасности всего региона.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan