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Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган

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Глава Турции оценил атаку США и Британии на хуситов.

Коллективный Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро". Такое мнение перед турецкими журналистами в пятницу, 12 января огласил местный президент Реджеп Тайип Эрдоган. Политик прокомментировал американские и британские удары по Йемену. Он напомнил о том, что пострадавшая сторона объявила Вашингтону и Лондону о том, что планирует дать им необходимый ответ в регионе, объединив собственные силы с хуситами.

Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил, что Нетаньяху угрожает безопасности всего региона.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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