Эрдоган заявил, что Нетаньяху угрожает безопасности всего региона

Глава Турции призвал возобновить гуманитарные паузы между ХАМАСом и Израилем.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всего региона Ближнего Востока только лишь для того, чтобы продлить собственную политическую карьеру. Соответствующее завление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед коллегами на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Нетаньяху ставит под угрозу будущее нашего региона. Гибель 17 000 палестинцев - это военное преступление. Наша приоритетная задача - немедленное объявление постоянного прекращения огня. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что еврейское государство и правящее в секторе Газа палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия, чтобы обменяться военнопленными, заложниками и арестованными гражданами. Перемирие начало действовать 24 ноября и продлилось четыре дня. Далее договоренность дважды продлевалась: на два дня, после - еще на одни сутки.

В нескольких регионах Турции море вышло из берегов.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan