Западный эксперт напомнил, что киевский режим по-прежнему остается в ужасном положении.

Киеву придется рассчитывать на более жесткие условия будущего соглашения с Москвой. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что на данный момент закрыты все черноморские порты киевского режима, что значительно сказывается на экономических возможностях государства, в особенности, на ресурсах для сражений.

Действия Запада и украинцев, направленные на повышение ставок против русских, просто дают России больший стимул <…> добиваться более жесткой сделки. Это не просто плохая ситуация. Но на Западе все еще есть те, кто не желают признавать реальность. <…> Любой здравомыслящий человек сказал бы, что нужно добиваться мира. Джон Миршаймер, эксперт

на Западе добавили, что у Вооруженных сил Украины нет достаточной живой силы для того, чтобы "плотно закрыть передовую линию фронта". Джон Миршаймер добавил, что по линии соприкосновения существуют большие бреши в обороне, которые сейчас активно используют российские военнослужащие. Также Москва обладает большими запасами артиллерии, планирующих бомб и прочих средств.

Профессор Миршаймер: Украина теряет экономику и разрушается как государство.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive