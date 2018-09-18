Сейчас, в начале сентября, самцы этих птиц выглядят довольно невзрачно. Однако весной их облик кардинально меняется.

В 2026 году Ладожское озеро переживает уникальное гидрологическое явление – уровень воды опустился почти на метр, что стало рекордным показателем за последние десятилетия. Из-за этого площадь песчаных пляжей и отмелей местами увеличилась в несколько раз.

Как рассказал известный биолог Павел Глазков, автор канала "Каждой твари по паре", новые территории стали идеальной кормовой базой для куликов. На берегах Ладоги обитает около 20 видов этих птиц. В настоящий момент они активно мигрируют на юг, пополняя запасы жира с середины лета.

Сейчас стаи пернатых выискивают насекомых и личинок на просторах обнажившихся кос, чтобы успешно преодолеть путь до мест зимовок на северо-западе Африки. Среди множества путешественников биолог отметил стайки турухтанов. Эти длинноногие птицы немного крупнее дрозда-рябинника и занесены в Красные книги Петербурга и Ленобласти.

Павел Глазков добавил, что сейчас, в начале сентября, самцы выглядят довольно невзрачно. Однако весной их облик кардинально меняется: длинные перья образуют огромный воротник, напоминающий львиную гриву, а окраска варьируется от ослепительно-белой до угольно-черной. Редкие кадры ярких брачных нарядов турухтанов удалось сделать фотографу Андрею Иванову.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе барсук попал на видео во время утреннего расслабления перед сном.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Андрей Иванов)