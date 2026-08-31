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В Приозерском районе барсук попал на видео во время утреннего расслабления перед сном

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Бока у лесного жителя уже начали округляться к зиме. 

Видеоловушка, установленная в лесу Приозерского района Ленинградской области, зафиксировала забавный момент из жизни барсука. В воскресенье утром ночной обитатель леса решил понежиться перед уходом на дневной сон и принял несколько расслабляющих поз. Об этом сообщил известный биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре". 

На кадрах, снятых фотографом Даниилом Карпиченко, видно, как барсук перевернулся со спины на бок и задумался о чем-то важном. Однако внезапно у животного запершило в носу. После этого зверек вспомнил об осторожности и нехотя побрел спать.

Павел Глазков определил по заостренному хвосту, что в объектив попал самец. По его словам, бока у лесного жителя уже начали округляться к зиме. 

Всего в лесах Ленинградской области обитает 3912 барсуков.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом начал цвести вереск.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

Теги: ленобласть, павел глазков
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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