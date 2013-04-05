В Выборге проходит первый Всероссийский семинар по работе технопарков "Кванториум"

Председатель комитета образования районной администрации Лариса Самченко поблагодарила организаторов за предоставленную Выборгу возможность принять первый Всероссийский семинар по работе технопарков "Кванториум".

В СОШ №10 г. Выборга проходит первый Всероссийский методический семинар для руководителей и педагогов детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций в рамках нацпроекта "Образование". Мероприятие организовано в дистанционном формате.

Благодаря нацпроекту "Образование" в Выборге открылся первый в области школьный "Кванториум". Он дает возможность нашим детям развиваться вместе с педагогами. Сегодня мы будем не только делиться своим опытом, но и учиться у вас – участников семинара. Лариса Самченко, председатель комитета образования районной администрации

Лариса Самченко поблагодарила организаторов за предоставленную Выборгу возможность принять первый Всероссийский семинар по работе технопарков "Кванториум".

Об инфраструктуре и возможностях "Кванториума" в СОШ №10 г. Выборга рассказала директор учебного заведения Ольга Лобанкова. Она сообщила, что в школе обучается более 1200 человек. Затем состоялась виртуальная экскурсия по кабинетам "Кванториума" СОШ №10 г. Выборга.

В ходе двухдневного семинара участники обсудят особенности реализации образовательных программ с использованием оборудования школьного "Кванториума", проблемы и перспективы внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Также пройдут мастер-классы по реализации программ основного и дополнительного образования.

Также в конце ноября выборгскую школу посетили участники педагогического форума.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО