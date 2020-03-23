Выборгскую школу посетили участники педагогического форума

Также участники мероприятия посетили в Выборге библиотеку А. Аалто.

В СОШ № 10 г. Выборга, где благодаря нацпроекту "Образование" был создан первый в Ленобласти "Кванториум" на базе школы, побывали участники форума для педагогов "Точек роста", "IT-кубов" и школьных "Кванториумов" СЗФО. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мы выехали на площадку в Выборгский район, где в 2021 впервые технопарк "Кванториум" был создан на базе образовательной организации. До этого они открывались как отдельные учреждения допобразования. Игорь Антоненко, замначальника отдела регионального управления проектной деятельностью Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения Национальных проектов Академии Минпросвещения

Также Игорь Антоненко отметил, что, несмотря на единую концепцию создания "Кваториумов", прослеживаются авторские моменты, которые присущи конкретному субъекту или школе. Так и в СОШ №10 есть своя индивидуальность.

В трехдневном Форуме принимают участие более 2000 педагогов из 11 субъектов СЗФО, в том числе представители Выборгского района.

Мы принимаем гостей из Москвы, которые непосредственно курируют нацпроект "Образование". Помимо СОШ №10 они также посетят "Точку роста" в Рощинской школе. Это новый объект, который начал работу в этом году. Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета образования районной администрации

Также участники мероприятия посетили в Выборге библиотеку А. Аалто.

Ранее стало известно, что обучающиеся Коробицынской школы временно будут учиться в Красносельской СОШ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО