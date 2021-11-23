Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями СанПина.

Обучающиеся Коробицынской школы временно будут учиться в Красносельской СОШ в связи с продлением сроков ремонта в учебном заведении. Об этом рассказала председатель комитета образования районной администрации Лариса Самченко.

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями СанПина. Первые, вторые, пятые, девятые-одиннадцатые классы учатся в первую смену. Во вторую смену будут обучаться остальные классы. По заявлению родителей дети могут находиться на очно-заочном обучении, чтобы школьники могли посещать свои привычные кружки.

Доставка детей и педагогов в Красносельскую школу и обратно организуется тремя автобусами несколько раз в день.

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Видео: YouTube / пресс-служба МО "Выборгский район" Ленинградской области