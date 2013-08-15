В Выборге установят семь новогодних елей

Гирлянды украсят парковую территорию от проспекта Суворова до Ленинградского проспекта и далее – до улицы Пионерской.

Организационные вопросы по новогоднему украшению Выборга рассмотрели в администрации Выборгского района. Эпидемиологическая ситуация складывается таким образом, что, возможно, массовых мероприятий в этом году не будет. Создать праздничное настроение поможет украшение города.

Были определены места установки новогодних елей. Их разместят на Красной, Рыночной, Петровской и Соборной площадях, Смоляном мысе, на пересечении улицы Приморской с улицей Гагарина и Ленинградским шоссе.

Новогодние консоли и перетяжки традиционно украсят магистральные улицы. Иллюминацию разместят на Островной и Крепостной улицах. Новогоднюю арку установят на входе в Прогонный сквер. Гирлянды украсят парковую территорию от проспекта Суворова до Ленинградского проспекта и далее – до улицы Пионерской.

Новогоднее оформление запланировано и на площадках вблизи библиотеки А.Аалто.

Для предприятий, организаций, предпринимателей пройдет традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, витрин, центральных входов, помещений и других объектов на прилегающей территории.

Также будет организован конкурс на лучшее новогоднее оформление среди муниципальных образований.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО