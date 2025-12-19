Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

Омбудсмен по правам человека призвала депутатов вернуть наших соотечественников из Украины домой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила парламентариям задуматься о реализации возможности открытия контрольно-пропускного пункта между Россией и Украиной для воссоединения семей и возвращения домой граждан с истекшим сроком действия заграничных паспортов. Соответствующее заявление омбудсмен сделала в рамках выступления на заседании КПРФ. Она презентовала политика доклад о проделанной работе за прошлый год. По словам Татьяны Москальковой, сейчас россияне не могут покинуть территорию соседнего государства через третьи страны мира в связи с просроченными документами. А в условиях отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Киевом работа уполномоченного по правам человека с международными организациями остается единственным возможным вариантом возвращения наших соотечественников.

Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

"Татьяна Москалькова добавила, что запрос от россиян на данную работу есть. На текущий момент аппарат омбудсмена уже помог воссоединить более 50 семей за минувший год.

Москалькова: Киев до сих пор не назвал дату возвращения удерживаемых курян.

Фото: Вконтакте / Омбудсмен Татьяна Москалькова