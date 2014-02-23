Омбудсмен сообщила подробности о россиянах, оставшихся в Сумах из-за насильного перемещения солдатами ВСУ.

Дата возвращения 12 курских жителей, удерживаемых на Украине, до сих пор не определена. Соответствующее заявление сделал уполномоченный по правам человека в нашей страны Татьяна Москалькова, выступая перед законодателями перед началом пленарного заседания Государственной думы от 23 декабря. Омбудсмен уточнила, что наша страна обязательно спасет своих граждан.

К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей. Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Напомним, что в августе 2024 года в результате вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область и эскалации боевых действий часть местных жителей российского региона была насильно вывезена боевиками киевского на территорию соседнего государства. Таким образом наши соотечественники оказались в городе Сумы. Несколько раз жителей Курской области при содействии Татьяны Москальковой удавалось вернуть домой отдельными группами через белорусскую территорию. на текущий момент домой вернулось свыше сотни человек.

