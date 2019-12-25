Россия передала Украине 45 подлежавших выдворению украинцев

Татьяна Москалькова сообщила о том, чо некоторые эвакуированные украинцы решили остаться в ПВР на территории России.

Москва передала на родину 45 украинских граждан, которые подлежали выдворению с российской территории и хотели вернуться домой. Соответствующее заявление сделал уполномоченный по правам человека в нашей страны Татьяна Москалькова, выступая со статистическими данными перед законодателями на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Омбудсмен заметила, что перемещенные на территорию нашей страны лица из зон боевых действий в текущий момент остаются в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгороде. Украинские граждане там обеспечены всем необходимым. Однако количество эвакуированных иностранцев омбудсмен не стала называть.

16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей. Это очень тяжелая работа. Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться на Украину. Это тоже пожилые, больные люди. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных.

Фото: Telegram / РИА Новости