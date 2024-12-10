Москалькова объяснила цель публикации списка украинских пленных

Уполномоченный по правам человека надеется на продолжение обмена пленными с Украиной.

Российский омбудсмен по правам человека опубликовала список из 630 украинских военнопленных, находящихся на территории России для того, чтобы их близкие знали о том, что эти люди живы и находятся в безопасном месте. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" уполномоченный по правам человека в нашей страны Татьяна Москалькова. Чиновница пояснила, что речь идет о перечне тех лиц, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс с киевским режимом.

Я посчитала необходимым свой шаг - опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и Западе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости