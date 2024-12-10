Омбудсмен раскрыла проблемы, которые она видит в Европе.

.Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем в странах коллективного Запада. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" уполномоченный по правам человека в нашей страны Татьяна Москалькова. Чиновница пояснила, что отечественная система продолжает развиваться. Омбудсмен полагает, что те массовые протесты, которые происходят европейском регионе, говорят мировой общественности о том, что в их системе защиты прав человека фиксируется достаточно большое количество проблем.

Я, конечно, придерживаюсь мнения, что здесь лучше, чем там. Наша задача ведь не показать, что у них плохо, а у нас хорошо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше. Мы отстроили свое понимание прав человека, свою систему защиты прав человека, и она развивается. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Татьяна Москалькова подчеркнула, насколько важно, чтобы для каждого гражданина была обеспечена безопасность, чтобы никто не был способен покуситься на его жизнь или здоровье, а также не унизить достоинство.

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости