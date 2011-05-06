Она подчеркнула, что много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим. Об этом она сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Москальковой, много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми. Она подчеркнула, что находится в диалоге с омбудсменом Украины.

Нам удалось более 100 человек установить их судьбу и помочь. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Ранее Путин заявил, что после выборов в США ничего по сути по отношению к России не изменится.

Видео: kremlin.ru