В Петербурге открылась выставка "Эрмитажные мгновения"

Посетить выставку можно до 9 июня.

В фойе Эрмитажного театра открылась выставка "Эрмитажные мгновения". Горожане и туристы узнают, чем занимаются музейные работники. Посетители узнают, что остается за кадром — хранение коллекций и их изучение, научные и просветительные проекты, археологические экспедиции и музейное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Экспозиция включает снимки, сделанные за последние годы в Зимнем Дворце, городских филиалах музея, центрах-спутниках и местах, где проходят Дни Эрмитажа.

Посетить выставку можно до 9 июня. Она находится на Дворцовой набережной, 34.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга