  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открылась выставка "Эрмитажные мгновения"
Сегодня, 11:43
31
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге открылась выставка "Эрмитажные мгновения"

0 0

Посетить выставку можно до 9 июня.

В фойе Эрмитажного театра открылась выставка "Эрмитажные мгновения". Горожане и туристы узнают, чем занимаются музейные работники. Посетители узнают, что остается за кадром — хранение коллекций и их изучение, научные и просветительные проекты, археологические экспедиции и музейное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Экспозиция включает снимки, сделанные за последние годы в Зимнем Дворце, городских филиалах музея, центрах-спутниках и местах, где проходят Дни Эрмитажа. 

Посетить выставку можно до 9 июня. Она находится на Дворцовой набережной, 34.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет Молодёжный карьерный Форум.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: выставка, эрмитаж, эрмитажные мгновения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии