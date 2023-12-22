В Петербурге пройдет Молодёжный карьерный Форум

В Петербурге 1 июня пройдёт Молодёжный карьерный Форум. Шестичасовой марафон вакансий включает лекции, мастер-классы, конкурсы, деловые игры, тренинги, выступления, презентации. Об этом сообщили в пресс-служб правительства.
Главным событием форума станет ярмарка вакансий и стажировок для молодых специалистов. Психологи и карьерные специалисты расскажут, как найти перспективную компанию, выявить адекватного работодателя, найти свои сильные стороны и составить резюме.
Вход свободный. Участие бесплатное.
Ранее мы писали, что Путин может выступить на ПМЭФ 7 июня.
Фото: Telegram / Правительство Петербурга
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