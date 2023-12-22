Путин может выступить на ПМЭФ 7 июня

В этом году ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня.

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) ожидается 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проводится в Северной столице с 1997 года.

В этом году ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня. В прошлом году в мероприятии приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран мира. На сегодняшний день более 12 тысяч участников из 128 стран мира подтвердили участие в форуме. Петербург планирует заключить свыше 50 соглашений.

Фото: kremlin.ru