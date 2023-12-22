На ПМЭФ-2024 Петербург планирует заключить свыше 50 соглашений

До открытия бизнес-площадки в Петербурге осталось две недели.

Губернатор Петербурга заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году город заключит более 50 соглашений. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 мая.

До открытия бизнес-площадки в Петербурге осталось две недели. Градоначальник также отметил, что каждый новый форум поднимает престиж Северной столицы.

География участников изменилась, переформатировалась, и Петербург рад гостям, которые охотно и активно едут из Китая, Индии, стран арабского мира, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Пресс-служба Смольного

ПМЭФ продолжает приносить городу миллиардные инвестиции. В его рамках подписали документы о реализации существующих и будущих инфраструктурных проектов. Речь идет о ЗСД, новом международном терминале аэропорта Пулково, ШМСД, "ИТМО-Хайпарке", трамвае "Купчино — Шушары — Славянка" и других.

Ранее на Piter.TV: участие в ПМЭФ подтвердили участники из более 110 стран.

Фото: Piter.TV