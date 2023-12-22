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Участие в ПМЭФ подтвердили участники из более 110 стран
Сегодня, 12:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Участие в ПМЭФ подтвердили участники из более 110 стран

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В этом году 27-й форум состоится с 5 по 8 июня.

Более шести тысяч человек из более 110 стран подтвердили своё участие в ПМЭФ 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

Форум предоставляет участникам возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и идеями, а также создать новые партнерские связи и кооперации.

ПМЭФ проходит в Петербурге с 1997 года. В этом году 27-й форум состоится с 5 по 8 июня. В 2023 году в мероприятии приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран мира.

Во время ПМЭФ для передвижения его спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая – HONGQI (Хончи).

Фото: Piter.tv

Теги: пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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