Китайский HONGQI станет официальным автомобилем ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Во время ПМЭФ для передвижения его спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая – HONGQI (Хончи). Об этом сообщили в Росконгрессе.

HONGQI присутствует на рынках 28 стран, в частности – Бахрейна, Германии, Дании, Израиля, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппин, Швеции, и ряда других. В 2023 году Бренд официально вышел и на рынок России.

Помимо формирования официального парка мероприятия, в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2024 HONGQI представит участникам и гостям Форума флагманские модели и новинки российской модельной линейки бренда.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Ранее был представлен макет стенда Ленобласти на ПМЭФ.

Фото: ПМЭФ