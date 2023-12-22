Представлен макет стенда Ленобласти на ПМЭФ

ПМЭФ пройдёт 5-8 июня.

В этом году стенд Ленинградской области на ПМЭФ будет оформлен в неоиндустриальном стиле, рассказали в региональной администрации.

Через три недели участников форума встретят арт-объекты, изготовленные из стали, стекла и бетона: решетки грильято, фактурные стены и рифленые полы-отражатели, украшающие экспозицию региона.

Главной интерактивной изюминкой стенда станет "фотоконвейер" с искусственным интеллектом, который позволит увидеть себя в роли сотрудника нефтеперерабатывающего комплекса, директора крупного завода и во многих других профессиях.

Ранее стало известно, когда утвердят деловую программу ПМЭФ-2024.

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Фото: администрация Ленобласти