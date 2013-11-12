HR-менеджеры оценили зумеров: что раздражает работодателей?

Так, 20% HR-менеджеров отметили легкомысленное отношение зумеров к обязанностям.

Кадровые службы петербургских компаний поделились своим мнением о работе с молодыми специалистами. По данным опроса сервиса SuperJob, главными раздражающими факторами стали безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена работы.

Так, 20% HR-менеджеров отметили легкомысленное отношение зумеров к обязанностям. Еще 13% заявили, что молодежь слишком легко увольняется. По мнению 12% опрошенных, молодые специалисты недисциплинированны и необязательны. Восемь процентов кадровиков считают, что зумеры не готовы к серьезной работе, а 7% не устраивают завышенные зарплатные ожидания. Шесть процентов респондентов полагают, что у нового поколения слишком много амбиций.

Некоторые работодатели также указывают на капризность, требовательность, нежелание учиться и болезненную реакцию на критику. Однако 29% HR-специалистов заявили, что не видят проблем в работе с молодыми сотрудниками. Они отмечают их энергичность, сообразительность и готовность осваивать новое.

Мнение кадровиков разделилось: зумеры — будущее рынка труда, но их подход к работе пока вызывает вопросы.

Ранее петербургские кадровики назвали главные признаки скорого увольнения.

Фото: unsplash (Brooke Cagle)