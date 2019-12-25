Петербургские кадровики назвали главные признаки скорого увольнения

Каждый третий HR-специалист (32%) отмечает, что главный сигнал – это потеря интереса к работе и безразличие.

Опытные кадровики нередко могут предсказать увольнение сотрудника до подачи им официального заявления, опираясь на косвенные признаки. Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, по каким признакам можно понять, что сотрудник планирует покинуть компанию.

Каждый третий HR-специалист (32%) отмечает, что главный сигнал – это потеря интереса к работе и безразличие. Каждый пятый (20%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 16%, а демонстрацию недовольства – 12%, еще 10% кадровиков замечают тревожность. Также HR-специалисты отмечают, когда работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.

Еще к другим признакам кадровики отнесли: отказ от коммуникаций и снижение работоспособности, непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей, отстраненность и скрытность.

Фото: unsplash (Samantha Gades)