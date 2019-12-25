Голикова сообщила о распространенности "болезней-всадников" среди россиян

Около 37% взрослых жителей России сталкиваются с тяжелыми хроническими заболеваниями, включая рак и диабет.

Почти 40% взрослого населения России имеют так называемые "болезни-всадники". К ним относятся онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет II типа и нейродегенеративные нарушения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве она рассказала, что подобные заболевания выявлены у 37% взрослых жителей страны.

Голикова подчеркнула, что такие болезни не появляются внезапно и развиваются постепенно в течение длительного периода. По ее словам, подобная статистика не должна становиться причиной для отчаяния, поскольку на состояние здоровья могут влиять профилактика и своевременное обращение за медицинской помощью.

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Фото: Piter.TV