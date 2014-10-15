Песков заявил об отсутствии договорённостей о возможном визите Трампа в Россию

В Кремле оценили инициативу по приглашению президента США в Санкт-Петербург.

Конкретных договоренностей о подробностях возможного официального рабочего визита американского президента-республиканца Дональда Трампа на территорию России, включая посещение Эрмитажа, пока что у Кремля нет. Соответствующее заявление журналистам во время общения с журналистами информационного агентства "ТАСС" сделал представитель администрации главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы ответил на вопрос СМИ о том, приглашало ли руководство нашей страны лидера Белого дома в Санкт-Петербург и не хочет ли президент лично провести для высокопоставленного гостя из вашингтонской администрации экскурсию по государственному музею.

Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

О восхищении Трампа Государственным Эрмитажем в последнем телефонном разговоре с Путиным журналистам упоминал помощник президента России Юрий Ушаков. Эксперт добавил, что глава нашей страны в телефонной беседе напомнил американскому коллеге о том, что у того есть постоянное приглашение посетить Россию. Ранее Дональд Трамп посещал центр и музеи Санкт-Петербурга в 1987 году. Тогда, по приглашению Госкоминтуриста Советского Союза, американец вел переговоры о строительстве отелей в Москве и Ленинграде.

В Кремле назвали главный результат беседы Путина и Трампа.

Фото: Kremlin.ru