Российский лидер провел телефонный разговор с главой Белого дома 5 июля.

Телефонный разговор позволил президенту России Владимиру Путину напрямую изложить американскому коллеге Дональду Трампу свою позицию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у Трампа достаточно последовательная позиция, и все "измышления о том, что он якобы как лидер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности".

Песков подчеркнул, что Путин и Трамп понимают, что их контакты будут продолжены в ближайшее время". При этом он не стал оценивать реакцию американского лидера на заявления российской стороны. По его словам, этот вопрос следует адресовать представителям Белого дома.

Также республиканец планирует связаться с коллегой из Кремля после того, как 8 июля обсудит мирное урегулирование украинского конфликта с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Фото: сайт Кремля