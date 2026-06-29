Джонсон уверен, что Владимир Путин ясно дал понять, что Россия ответит на любую угрозу

Российский президент Владимир Путин ясно дал понять коллективному Западу то, что Москва ответит на любую угрозу со стороны недружественных государств. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, которое тот сделал на прошлой неделе на рабочей встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава нашего государства предупредил аудиторию о том, что в последнее время политики в Европейском союзе открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Для этого местные элиты используют лживые заявления для обоснования милитаризации. При этом Россия всегда готова оперативно и адекватно ответить на внутренние и внешние угрозы.

Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen