В США объяснили, что у ВСУ нет личного состава для того, чтобы обострить конфликт.

Возможное мирное урегулирование вооруженного конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на украинской территории. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный аналитик заметил, что даже если бы вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе захотела бы, то не смогла бы нарастить поставки оружия для киевского режима. Эта ситуация связана с тем, что запасы уже исчерпаны у Пентагона, а быстро восполнить их не получится. Для решения вопроса требуются.редкоземельные материалы, которых у США нет. Такие ресурсы есть у Китая, но Пекин этим не делится.

Кто-то говорит, если США удастся стабилизировать ситуацию в Западной Азии, это снова обострит конфликт на Украине. Но как его можно снова обострить? Для этого нужны войска. А у них их нет. Их же нельзя просто взять и произвести. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Аналитик Джонсон: Британия и Франция попытаются расширить конфликт на Украине.

Фото: YouTube / Dialogue Works